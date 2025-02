Setkávali se s lidmi, kteří s Petrem Kellnerem pracovali, jednali, znali jej. Nebylo to lehké. Mnoho informací nebylo možné ověřit. Vzniklo představení, které je o byznysu, ale i o současné společnosti. A také o rodině, která se vyrovnává s tragickou smrtí nejbohatšího Čecha. Tvůrci Petr Erbes a Boris Jedinák popisují, jak představení vznikalo, kde museli nechat bílá místa a proč oslovili Renátu Kellnerovou.

Máte za sebou premiéru a první reprízy představení Privatizace. Jak diváci reagují?

Boris Jedinák: Přijde mi, že na Privatizaci nejde jít bez silných očekávání. Jde o divadlo, které se samo pojmenovává jako dokumentární, a to přirozeně vzbuzuje i otázky: „Dozvím se něco, co jsem předtím nevěděl?“ „Jak to tehdy opravdu bylo?“ Navíc otevíráme téma Petr Kellner několik let po jeho tragické smrti a prolamuje se tím ve veřejném prostoru určitá doba mlčení. Diváci myslím právě proto reagují velmi intenzivně.

Petr Erbes: Vlastně se ukazuje, že inscenace je „odrazivou“ plochou našich vlastních představ o společnosti a o tom, kam člověk sám sebe vřazuje, jak třeba vnímá i vlastní minulost.

Prý jste původně nechtěli psát hru o Petru Kellnerovi, ale o privatizaci.

