Italský podnikatel a architekt Francesco Augusto Razetto je známý tím, že se kromě developerských projektů rád zaobírá kulturou, respektive jí žije. Úspěšný byznysmen a sběratel umění, zvláště pak artefaktů z dob reálného socialismu, přijel v 90. letech na prodloužený víkend do Prahy a už tu zůstal, začal podnikat, usadil se. V roce 2008 tady pak založil nadaci Eleutheria, která se „věnuje zhodnocování historického a uměleckého dědictví se zaměřením na kulturní vztahy mezi Itálií a Českou republikou“.

Za oficiální definicí se skrývá nemálo práce a řada zajímavých počinů. Například 24 výstav prezentujících nejrůznější podoby umění – od historických až po nejsoučasnější, 11 knižních publikací, několik festivalů a další akce, které produkovala nebo se na nich nadace podílela jak v Itálii, tak v Česku.

Petrarca, Arcimboldo a ti druzí

K nejnovějším počinům Eleutherie patří loňské vydání výpravné publikace Gli Italiani nelle Terre Boeme (Italové v českých zemích), která byla slavnostně uvedena ve Strahovském klášteře a v historické budově Kapitolu v Římě. V knize přední historici, sociologové a další vědci mapují společenské a umělecké vazby, které se mezi Čechy a Italy rozvíjejí už od 10. století. Francesco Petrarca, Giuseppe Arcimboldo, Lorenzo Da Ponte, Luigi Pirandello, Angelo Maria Ripellino a další slavní Italové se zvláštním vztahem k českému prostředí jsou hlavními postavami tohoto poutavého, mnohovrstevnatého příběhu. Autoři knihy přitom sledují, jak se společenské a kulturní vazby mezi oběma zeměmi rozvíjely, prohlubovaly, ovlivňovaly architekturu, výtvarné umění a další odvětví. A vlastně je ovlivňují až do současnosti.

Foto: archiv Eleutheria

Na knihu volně navazuje zatím poslední projekt, který dostal název „Et Cetera / Dialoghi“ a v rámci něhož zpovídá Francesco Augusto Razetto přední italské intelektuály, respektive – jak sám zdůrazňuje – neklade jim jen otázky, ale vede s nimi dialog. „Právě z diskuse se rodí nejlepší nápady. Z debaty, z plodné výměny názorů. To, co chceme iniciovat, jsou rozhovory s volnomyšlenkáři, a to s prostým cílem – lépe poznat nejen tyto osobnosti, ale hlavně jejich myšlení,“ vysvětluje byznysmen pro HN. „Ve stále specializovanějším světě se ztrácí možnost propojení různých oborů a žánrů s uměním, filozofií a literaturou. Rozvíjení těchto vazeb je snazší tehdy, jestliže se našimi průvodci po současném světě stanou vzdělaní lidé, ano, říkejme jim intelektuálové.“



Vzdělanci coby průvodci světem

Sérii diskusí odstartoval na konci loňského roku historik Franco Cardini, který tehdy dokončil knihu o dějinách Prahy a přijel do české metropole diskutovat se studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Druhé setkání, tentokrát se světoznámým kameramanem Vittoriem Storarem, držitelem tří Oscarů a spolupracovníkem režisérů Bertolucciho, Coppoly nebo Woodyho Allena, se uskutečnilo na začátku roku v jeho domě nedaleko Říma a před kamerami. Zpracováno ale bude později pro televizní vysílání a streamovací platformy. „Podobně pořídíme záznamy všech ostatních diskusních večerů, které se v následujících týdnech a měsících už uskuteční v Praze a za přítomnosti publika,“ tvrdí Francesco Augusto Razetto.

Projekt je rozvržen do listopadu, přičemž každý měsíc – kromě prázdnin – do Prahy zavítá přinejmenším jedna významná osobnost. Pozváni jsou renomovaní italští filozofové Massimo Cacciari a Umberto Galimberti, spisovatelé a novináři Marcello Veneziani a Lucio Caracciolo, psychiatr a sociolog Paolo Crepet, historici umění a kritici Vittorio Sgarbi a Arturo Carlo Quintavalle anebo také chirurg a epidemiolog Alessandro de Franciscis.

Marcello Veneziani Foto: archiv Eleutheria

„V době, kdy kdejaký influencer ovlivňuje estetické vnímání a životní styl velké části mladých lidí, chceme do Prahy přivézt influencery myšlení,“ vysvětluje autor projektu Razetto a připouští, že před hostem, se kterým bude rozmlouvat příští týden v Italském kulturním institutu v Praze, pociťuje zvláště respekt. „Novinář a spisovatel Marcello Veneziani je vynikající myslitel, který dokáže bystře analyzovat historické a politické skutečnosti minulého století,“ vysvětluje. „Svou poslední knihu nazval ‚Bez dědiců. Portréty skutečných, domnělých i kontroverzních mistrů v době, která je vymazává‘. Píše tedy o smrti a zamýšlí se nad tím, že žijeme v časech, v nichž postupně gumujeme vzpomínky. Nepamatujeme si ani své vzory a mistry v nejrůznějších oborech, a proto automaticky nejsme ani my sami pak schopni zanechat kulturní odkaz budoucím generacím. Je zřejmé, že tento negativní a neutěšený pohled si zaslouží důkladné prozkoumání.“ Francesco Augusto Razetto doufá, že diskuse se přitom neomezí jen na příčiny onoho všeobecného zapomínání, ale dojde i na východiska, řešení a naději.

Et Cetera / Dialoghi

DISKUSE s Marcellem Venezianim, Italský kulturní institut v Praze, 27. 3. v 18.00

Gli Italiani nelle Terre Boeme

KNIHA, kol. autorů, vydala Eleutheria 2024, česky a italsky