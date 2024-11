Youtuber Tary má bezmála jeden a půl milionu odběratelů a jeho roční výdělek je zhruba 30 milionů korun. Na jednom ze svých úspěšných videí sedí s několikadenním strništěm, v černém tričku, kraťasech a žabkách poživačně rozvalen ve velmi prostorném křesle byznys třídy letu z Tahiti do Los Angeles. „Jdu papat. Mňamky, mňamky, mňamky mňam,“ oznamuje do kamery a pouští se do krevet. Pak se dívá z okna. „Je to masakr. Mraky, mraky, mraky, všude mraky,“ pronáší jednatřicetiletý muž a na videu vám ukáže bílá oblaka za okýnkem letadla. Příspěvek s půlmilionem zhlédnutí se jmenuje „Poprvé v životě letím byznys třídou! Stojí to za ty peníze?!“ Youtuber na tuto otázku v patnáctiminutovém videu neodpovídá, přestože pořád mluví. Jeho monolog ovšem jazykově ani intelektuálně příliš nepřevyšuje výše citované výroky. Video na YouTube několikrát přerušuje reklama.

„Dolní věková hranice mé cílové skupiny se v poslední době rapidně snížila. Ze šesti let na nějaké tři čtyři roky. Celkově mě sledují hlavně děti pod čtrnáct,“ vysvětluje Tary, vlastním jménem Taras Povoroznyk, oblečený v mikině se svým logem, při rozhovoru v kavárně v Říčanech u Prahy. Jednoduchá videa podle něj nejvíc zabírají. Na jednom z posledních se nechává zasypat stovkami plastových míčků v Mercedesu řady S, který patří jeho ženě, a všelijak se u toho pitvoří. Stihne ale zpropagovat svůj kemp pro děti a několik výrobků. „Čím většího hlupáka hrajete, tím máte větší popularitu. A lidi chtějí koukat na bizár,“ ujišťuje ukrajinský rodák Povoroznyk, podle časopisu Forbes po Jonu Mariankovi, žijícím v USA, druhý nejvíc vydělávající youtuber v Česku. Při setkání působí zcela jinak než na svých videích, kde občas nasazuje masku nedůvtipného pošuka. Hovoří klidně a ochotně odpovídá na otázky.

