Psal se rok 2005. Reality show VyVolení hltaly při finále přes dva miliony diváků, dodnes se řadě z nich vybaví vlezlá znělka se slovy „lepší zůstanou“. Teď vládnou Zrádci, Survivor nebo seznamovací a kuchařské show. Je jich tolik, že po čtvrt roce většina tváří upadne do zapomnění, aniž by jejich jméno znala celá země. Co se změnilo, jak na účasti vydělat a co neříkat, pokud byste do nějaké chtěli jít.

Nabídka, aby šla do seznamovací reality show Bachelor, dorazila devětadvacetileté Kláře Součkové loni v březnu v tu pravou chvíli. Byla čerstvě po rozchodu, přišla o práci a zvažovala, co dál. Během několikatýdenního souboje 18 žen o jednoho muže měla možnost najít novou lásku. Na účasti v pořadu ji ale lákala i možnost, že se zviditelní v televizi. Šestým rokem totiž bokem pracovala na své oděvní značce. Vedle zvýšení počtu sledujících na sociálních sítích a nabídek spoluprací od firem, které zpravidla účastníkům přicházejí, jí tak několikatýdenní účast v pořadu pomohla i nakopnout vlastní byznys. Reality show nejen o vztazích, ale i vaření či přežití v divočině jsou u českých diváků dlouhodobě velmi populární. A co se samotné účasti v nich týče? Podle experta na influencer marketing Jonáše Čumrika platí, že je to nejrychlejší vstupní brána k tomu získat pozornost lidí. Jen několik ze soutěžících ale dokáže šanci využít ke svému prospěchu, potažmo výdělku. „Zpravidla šanci neumí zhodnotit 9 z 10 lidí. Do třech měsíců, maximálně půl roku, padne většina z nich v zapomnění,“ popisuje Čumrik, který se deset let věnuje tvorbě obsahu pro firmy, mimo jiné operátora T-Mobile, nápojáře Coca-Cola či e-shop Notino. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Jak reality show otevírají dveře do showbyznysu – příběhy lidí, kteří z účasti dokázali těžit.

Proč většina účastníků upadne do zapomnění během několika měsíců.

