Blik Blik

FESTIVAL, Plzeň, 21. a 22. 3.

Kontrasty aneb dialog technologie a historie – to je téma letošního festivalu Blik Blik, který promění Plzeň ve velkolepou světelnou show. Festival světla představuje 20 originálních instalací včetně dvou videomappingů v ulicích města, jež vytvořili umělci z Česka, Francie, Japonska, Thajska, Belgie, Německa a Slovenska, dveře nechají pro návštěvníky otevřené až do půlnoci však i některé instituce. Například v TechToweru bude k vidění Flock Of – obří akvárium s hejnem éterických ryb, v hale DEPO2015 se zase bude konat unikátní tanečně-světelné představení Square³.

La Bande à Tyrex

CIRKUS, Jatka78, Praha, 20. až 23. 3.

Francouzský soubor, jejž tvoří devět akrobatů a hudebníků, se vydává na bláznivý výlet – a to na bicyklech i jednokolkách, sólo i ve dvojicích, ve skupinách. Tihle netradiční cyklisti tančí, skáčou, kutálejí se, metají salta i kozelce, ve svižném tempu a s humorem. Originální kombinace cirkusového umění a pohybového divadla – to je nespoutané představení, s nímž soubor vystupuje v divadlech i na náměstích po celém světě.

Foto: Jatka78

Předjaří: Prchavé existence

VÝSTAVA, Empírový skleník Královské zahrady, Pražský hrad, do 16. 3.

Jan Boháč, Matěj Frank, Margarita Ivy, Jakub Nepraš, Natalie Perkof, Anna Ročňová, Dana Sahánková, Lucia Sceranková a další umělci „se sešli“ v Empírovém skleníku na Pražském hradě. Pro expozici vybrala kurátorka Magdalena Deverová sochy a další artefakty, při jejichž tvorbě byly využity neobvyklé materiály a výtvarné principy. Nechybí tedy rostliny, houby, peří, sádra, papír, plexisklo, tisky na látce, světelné projekce… V kombinaci s rozkvetlými narcisy a hyacinty je to radostná oslava jara.

Foto: Hana Connor

Leila Josefowiczová & Tomáš Brauner

KONCERT, Pražští symfonikové, Obecní dům v Praze, 19. a 20. 3.

Houslistka Leila Josefowiczová se specializuje na hudbu 20. a 21. století. Ve světové premiéře uvedla už řadu koncertů, které přímo pro ni napsali renomovaní současní skladatelé. Zvláštní kapitolu v kariéře kanadsko-americké umělkyně pak představuje dílo Bély Bartóka. „Bez jeho Druhého houslového koncertu bych nemohla žít. Miluji to dílo,“ říká houslistka, která přijala pozvání Pražských symfoniků. Při dvou společných vystoupeních zazní nejen slavný Bartókův koncert, ale také symfonická báseň Richarda Strausse Život hrdinův.