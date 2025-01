Od chvíle, kdy se koronavirus SARS-CoV-2 vydal z čínského Wu-chanu na cestu kolem světa, uplynulo pět let. Virus vyvolal pandemii, která těžce zasáhla světovou ekonomiku a vyžádala si 15 milionů obětí na životech. Mohla největší zdravotní krize 21. století vůbec přinést něco pozitivního? Snad ano. Původce covidu by se mohl uplatnit při léčbě nádorových onemocnění. Vyplývá to z nové studie amerického týmu vedeného Ankitem Bharatem z chicagské Northwestern University, publikované ve vědeckém časopise Journal of Clinical Investigation.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co překvapilo experty?

Jakou historii má sázka na viry v boji s rakovinou?

Proč rozpoutal bouřlivé diskuse případ chorvatské viroložky Beaty Halassyové?