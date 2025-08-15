Se Zuzanou Havránkovou jsme se sešli v Paláci Thurn-Taxisů na Malé Straně, kde sídlí Anglo-americká univerzita. Pro tu ekonomka připravila nový magisterský program, jenž má studentům pomoci pochopit dopady faktu, že se byznys a politické rozhodování stále více prolínají. Havránková má ve svých 39 letech na kontě už více než 30 recenzovaných článků. V červnu se stala historicky nejmladší profesorkou Univerzity Karlovy, kde také působí. Jak se kariéra dá skloubit s výchovou čtyř dětí, když je její manžel Tomáš také velmi úspěšným akademikem? Rozhovor o vědeckém výzkumu, útlumu obchodu kvůli Trumpovým clům i půvabu AI pro ekonomy.
Je ekonomie hlavní téma, o kterém si s manželem doma povídáte?
Snažíme se o jiná témata. Oba pracujeme z domova, proto se snažíme práci a soukromí oddělovat.
Co se dočtete dál
- Jaký je rozdíl mezi americkým a českým pojetím studia a jak je možné přilákat do Prahy špičkové vyučující z Ameriky.
- Jak může věda korigovat fakt, že se víc pozornosti dostane překvapivě výrazným výsledkům.
- Proč centrální banky potřebují silný výzkum a jak snadno se dá pracně vydobytá pozice ztratit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.