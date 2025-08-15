Když mu za tak dlouhou dobu nezabrala čemeřice, tak mu pusťte žilou!“ Těmito slovy měl údajně římský císař Caligula odsoudit k trestu smrti senátora, který jej žádal o prodloužení zdravotní dovolené v řecké Antikyře. Ve svém díle Životopisy dvanácti císařů uvádí římský polyhistor Gaius Suetonius Tranquillus tuto epizodu jako příklad Caligulova šílenství, jež se kromě jiného projevovalo i zvrácenou krutostí. Historik Trevor Luke z Florida State University a archeolog Andrew Koh z Yale University nabízejí ve studii publikované vědeckým časopisem Proceedings of the European Academy of Sciences and Arts ovšem zcela odlišný výklad události.
Co se dočtete dál
- Jaké pověsti se těšila v antice řecká Antikyra.
- Co se traduje o travičství.
- Na co poukazuje nová studie.
