Nejen v zákoutích temných internetových fór v posledních měsících zakořenila nová konspirační teorie. Myšlenka mrtvého internetu plného botů se šíří napříč sociálními sítěmi, rostoucí popularitu potvrzují i počty vyhledávání na Googlu. Mohlo by se zdát, že teorie tvrdící, že internet je už nějakou dobu sterilní a všechen obsah je uměle vytvořený stroji, je na první pohled z podobného ranku jako myšlenka o ploché Zemi. Při odhrnutí fantasmagorické vrstvy lze ale u této teorie najít zrnka pravdy.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co teorie mrtvého internetu tvrdí, jak blízko to má k realitě a v čem si ji vzít k srdci.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.