Výcvik plavání probíhá v bazénech za ideálních podmínek. Lidé ale většinou utonou ve volné přírodě za podstatně komplikovanějších okolností. Tým vedený Håvardem Loråsem z Norské univerzity vědy a technologie v Trondheimu ve studii publikované vědeckým časopisem Physical Education and Sport Pedagogy varuje: „Pokud mají dovednosti získané během plaveckého kurzu zachránit plavce před utonutím, je zapotřebí posunout výuku blíž reálným podmínkám.“
„Pád do vody ve studeném moři, jezeře nebo řece, třeba i v noci, v botách a v oblečení je něco úplně jiného než plavání v bazénu. Většina lidí utone v přírodě, kde jim proudy, nízká teplota, vlny a špatná viditelnost záchranu života citelně zkomplikují,“ říká členka týmu Monika Hagaová.
Pro potřeby studie otestovali vědci plavecké schopnosti dětí v bazénu a v jezeře. Zatímco v bazénu splnilo podmínky pro zařazení mezi zdatné plavce osm dětí z 10, v jezeře klesl podíl zdatných plavců na tři z 10. Vědci proto apelují na školy, aby výuka plavání neprobíhala jen v bazénech, ale také ve volné přírodě a děti tak získaly potřebné dovednosti. V Norsku je výuka plavání v přírodě zařazena do kurikula tělesné výchovy ve vyšších ročnících základních škol a také na středních školách. Průzkum ale odhalil, že zdaleka ne všechny děti si plavání mimo bazén odzkoušejí.
Co s námi dělá vedro. Jaké horko dokážeme snést, co opsat z přírody a proč se radši chvíli vyspat než pustit klimatizaci
„Naše studie odhalila, že k výuce plavání potřebujeme přistupovat komplexněji. Ukázala, že se děti nemohou učit plavat jen v bazénu. Musí být lépe připraveny na zvládání složitých situací,“ uzavírají studii její autoři.
U nás je výuka plavání povinná pro žáky 1. stupně základních škol a pro některé školy není splnění této povinnosti vůbec jednoduché. Metodická doporučení ministerstva školství předpokládají automaticky výuku v bazénu a získání plaveckých dovedností nutných pro záchranu života v přírodě neřeší. Každoročně v Česku, které ke všemu nemá moře, utone na 200 lidí. Podle záchranářů je číslo vysoké.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist