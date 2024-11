Ve vsi Branná, dnes městské části Třeboně, měla rodina Lívanských na půdě v 80. letech tajně speciální anténu, kterou chytali rakouskou televizi mnohem lépe než sousedi. „Už jako malému dítěti mi bylo jasné, že na druhé straně to vypadá jinak, než nás o kapitalismu učili ve škole,“ vypráví 46letý Martin Lívanský. O tom, jak se v Rakousku žije dnes, se přesvědčuje každý všední den už 32 let. Denně tam totiž pendluje, nejdřív to bylo do učení, pak do práce. A na večer se pokaždé vrací domů, do Domanína u Třeboně. Muž, který dnes pracuje jako manažer v rakouské firmě, může tedy srovnávat, jak jsme se v Česku kdysi obdivovanému životu Rakušanů přiblížili, v čem jsme stále pozadu a co třeba dohánět ani nemusíme.

V euforických týdnech listopadu a prosince 1989, když se v Československu hroutila komunistická totalita, se lidé těšili především na svobodu a budoucí prosperitu. Obojí jim noví politici slibovali. Prognostik Valtr Komárek, jeden z tehdejších kandidátů na premiéra, například prohlásil, že do deseti let ekonomicky doženeme Rakousko.

Co se dočtete dál Rozdíl ve srovnání platů a kupní síly mezi oběma zeměmi.

Jaké prvky životního stylu Rakousko srážejí.

O příčinách prosperity Třeboně.