Co všechno se děje po velké srážce. Co by bez katastrofy nebylo možné, aby se stalo v oceánech. Jak je to se srážkami s cizími tělesy dnes.

Dopad kosmických těles na zemský povrch zásadně ovlivní vývoj planety. Vyvolá zemětřesení, tsunami a změnu klimatu. Jednu takovou srážku nepřežili dinosauři a jevy, k nimž dřív docházelo častěji, jsou proto synonymem nepředstavitelné katastrofy. Jenže jak se teď ukazuje, některé z nich mohly životu i prospět. Na skok na jih Afriky V severovýchodní části Jihoafrické republiky se rozkládá nepříliš vysoké pohoří Barberton Makhonjwa, jehož nadmořská výška dosahuje 1800 metrů. Při pohledu na skalnaté kopce, zelené louky a zalesněná údolí návštěvníky zpravidla nenapadne, že se tady před přibližně 3,26 miliardy let odehrála nedozírná katastrofa a významně pozměnila chod tehdejšího světa. Dopadlo sem totiž mimozemské těleso, padesátkrát až dvěstěkrát těžší než přibližně desetikilometrová planetka, jež zapříčinila vyhynutí dinosaurů. Ve vědecké komunitě se pro tuto pradávnou srážku Země s tělesem o průměru 37 až 58 kilometrů používá označení „impakt S2“ a právě ona pomohla k výraznému rozvoji života. Zbývá vám ještě 80 % článku První 2 měsíce předplatného za 40 Kč První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Všechny články v audioverzi + playlist Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se