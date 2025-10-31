Pestrá a početná armáda mikrobů, takzvaný mikrobiom, plní v lidském organismu řadu důležitých funkcí. Nejen že nám pomáhají s trávením, ale ovlivňují také práci imunitního systému a jejich aktivita má dopady na funkce mozku. James Krueger a Erika Englishová z Washington State University v americkém Seattlu jsou přesvědčeni, že střevní bakterie regulují také spánek. Důkazy o tom podávají v nové studii publikované ve vědeckém časopise Frontiers in Neuroscience.
Krueger a Englishová se zaměřili na látky pocházející ze stěny buněk bakterií, na peptidoglykany neboli mureiny. O některých se už delší dobu ví, že jejich podání zvířatům zvyšuje ospalost. Vědce z Washington State University ale zajímalo, jestli se mohou peptidoglykany střevních bakterií dostávat do mozku a jak se tento transport mění v průběhu dne nebo v závislosti na spánku. Mnozí vědci byli přesvědčeni, že mureiny do mozku neproniknou, protože je zadrží takzvaná hematoencefalická bariéra – neprostupná vrstva buněk ve stěnách cév zásobujících mozek krví.
V experimentech na laboratorních myších však Krueger a Englishová prokázali, že nevyspalým zvířatům stoupají ve vybraných částech mozku hladiny peptidoglykanů pocházejících ze střevních bakterií. Nervové buňky na to reagují aktivací molekul důležitých pro zajištění účinku mureinů. Mozek tedy na signál od bakterií čeká a využívá ho.
„Jsme přesvědčeni, že evoluce spánku začala v dávné minulosti, když se v bakteriích rozběhl cyklus střídavého nabuzení a útlumu aktivity. Molekuly, které tento cyklus poháněly, byly příbuzné látkám, které dnes u živočichů ovládají aktivitu mozku,“ tvrdí vědci.
Englishová a Krueger zkoumají, jak mikrobi ovlivňují spánek a naopak nakolik se spánek podepisuje na aktivitě střevních bakterií. Jejich nový objev slibuje odpovědi na otázky, proč lidé při střevních infekcích prospí většinu dne a proč chronicky nevyspalí lidé vykazují významné změny v mikrobiomu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist