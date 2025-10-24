Drobnička Wolffia globosa z příbuzenstva našich okřehků patří k nejmenším rostlinám světa. Roste na vodní hladině a její lístky měří v průměru kolem 0,15 milimetru. Pro lidské zdraví může mít titěrný představitel flóry značný význam, protože zpomaluje stárnutí mozku. Vyplývá to ze studie mezinárodního týmu vedeného Iris Shaiovou z Ben Gurionovy univerzity v izraelské Beer Ševě. Její výsledky zveřejnil vědecký časopis Clinical Nutrition.
Vědci sledovali po 18 měsíců stav mozku u tří stovek dobrovolníků konzumujících různé diety. Jedna skupina jedla stravu odpovídající doporučením zdravé výživy. Druhá skupina měla mediteránní dietu a třetí dostávala mediteránní dietu obohacenou o zelený čaj a pokrmy z mouky namleté z drobničky.
Biologické stáří mozku na začátku a na konci experimentu vědci stanovili vyšetřením pomocí magnetické rezonance. Stav mozkové tkáně dobrovolníků vědci usuzovali také na základě stanovení širokého spektra bílkovin v krvi. Jako důležité se ukázaly bílkoviny galektin-9 a dekorin. S věkem jejich produkce v mozku stoupá a to má za následek zvýšené riziko demence a Alzheimerovy choroby. Dobrovolníci, kteří během pokusu konzumovali mediteránní dietu doplněnou o zelený čaj a drobničku, měli snížené hladiny galektinu-9 a hladiny dekorinu jim stoupaly mnohem pomaleji než dobrovolníkům ze zbývajících dvou skupin.
Orgány lidského těla stárnou různým tempem a oproti „úřednímu“ věku danému datem narození mohou být mladší, ale i starší. Například zánětlivé procesy urychlují stárnutí ve všech tkáních a orgánech a mozek je na ně zvlášť citlivý. Hodně záleží na zdravém životním stylu včetně jídelníčku. Vědci jsou přesvědčeni, že pozorované „omlazení mozku“ padá na vrub protizánětlivých účinků polyfenolů ze zeleného čaje a drobničky.
„Naše výsledky dokládají, že i tak jednoduché opatření, jako je změna jídelníčku, může chránit mozek před poklesem výkonnosti, jenž nastupuje s věkem,“ říká Iris Shaiová.
