Signal Festival

AUDIOVIZUÁLNÍ UMĚNÍ, Praha, 10.–13. října

Na 22 uměleckých instalací v centru Prahy a poprvé i na Hradě, videomapping na Arcibiskupském paláci a na budově Městské knihovny, pak také konference v CAMP, které se zúčastní odborníci na oblasti technologií, nových médií a vědy… Program letošního Signal Festivalu je v mnoha směrech výjimečný, přičemž se veřejnosti otevírají i galerijní prostory. Například výstava Strange Attractions v Kunsthalle Praha, expozice a artefakty v Jízdárně Pražského hradu, ve Šternberském, Schwarzenberském i Clam-Gallasově paláci nebo v refektáři dominikánského kláštera.

Iva Bittová & Slovenské spevy

KONCERT, kostel sv. Šimona a Judy v Praze, 15. října

„Těžko byste na světě hledali druhou Ivu Bittovou. Způsob hudebního vyjádření je bytostně její. Nesešněrovaný konvencemi, dokonale autentický. Originální,“ říká Martin Rudovský, dramaturg koncertu, na němž se umělkyně unikající všem škatulkám a definicím tentokrát „utká“ s klasickou hudbou. Společně s Mucha Quartetem zazpívá a zahraje skladby Bély Bartóka, Leoše Janáčka, Alexandera Moyzese a Eugena Suchoně. Co je spojuje? Všichni ti pánové se nechali při tvorbě inspirovat lidovými písničkami. A ty jsou přece blízké i Ivě Bittové.

Foto: archiv FOK

Michael Kocáb 2x35

NAROZENINY, Divadlo Hybernia, Praha, 17. října

Vystudoval klasickou kompozici a hru na varhany a jak říká, celý život jej „za krkem tíží pocit viny, že zběhnul k rocku“. Nakonec to však vyřešil po svém typickém způsobu, tedy maximalisticky. Michael Kocáb stíhá komponovat symfonickou, filmovou a scénickou hudbu, a dělá to zase dobře. Během koncertu, na kterém svých 2x35 let oslaví společně s Pražskými symfoniky, Kühnovým smíšeným sborem, operními pěvci, rockovými přáteli i svými blízkými, zazní třeba hudba, kterou složil k trilogii České televize o Janu Husovi nebo k legendárnímu představení Odysseus v Laterně magice.