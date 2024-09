Hypnóza (Švédsko, Norsko a Francie, 2023)

FILM, režie Ernst De Geer, distribuce Artcam Films, v kinech od 12. 9.

„K Hypnóze mě přivedlo zhlédnutí kresleného filmu o Kačeru Donaldovi, kde hypnotizuje Pluta. A také myšlenka, jak by někdo reagoval, kdyby se jeho blízký člověk najednou začal chovat s menším sociálním filtrem,“ říká mladý švédský tvůrce Ernst De Geer. Jeho prvotina rozvíjí partnerskou etudu Very a Andrého, kteří spolu žijí i podnikají, a tak vše podřizují úspěchu, než Veru napadne zajít na hypnoterapii… Autor snímku balancujícího na hraně ostré satiry a romantické komedie si z karlovarského festivalu vloni odvezl hned tři ceny.

Nalezený malíř Josef Kotrba II

VÝSTAVA, Arthouse Hejtmánek, Praha, do 31. října

Architekt a stavitel Josef Kotrba, žák Jana Kotěry, maloval pro radost. A jako malíř by se asi nikdy neproslavil, kdyby na jeho naivní díla náhodou nenarazil Tomáš Hejtmánek. Více než 300 pláten bylo před dvěma roky objeveno při vyklízení jednoho domu a okouzlený galerista se hned pustil do jejich restaurování. První stovku loni vystavil v Arthouse Hejtmánek, teď jsou další zářivě barevné Kotrbovy obrazy prezentovány opět v Hejtmánkově galerii a zároveň v Berouně, v jehož blízkosti architekt žil. Expozice nazvaná Josef Kotrba, zapomenutý malíř, je v Muzeu Českého krasu otevřena též do konce října.

Galerista Tomáš Hejtmánek Foto: René Volfík

Josef Škvorecký: Prima sezóna

AUDIOKNIHA, vydává OneHotBook, 2024

Není náhoda, že právě Jan Meduna je „podepsán“ pod audioverzí Prima sezóny. „Moje babička, ročník 1927, bydlela v Bělovsi u Náchoda, s Josefem Škvoreckým se znala a častokrát mi o něm vyprávěla,“ říká herec, který rád hraje na trubku a se spisovatelem se sám potkal v Torontu. A když k tomu ještě připočteme Medunovy herecké dovednosti a hudbu, kterou vytvořil saxofonista Petr Kroutil (který hrál zase Dannyho Smiřického v televizním seriálu), schyluje se prostě k zážitku. Mimochodem, Josef Škvorecký se narodil přesně před 100 lety – 27. září 1924.

Fest svobody

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, německá ambasáda v Praze, 30. 9. od 15.30

V Praze byl vylomen první kámen z Berlínské zdi. Věta, která se dnes cituje v učebnicích. Když ale její „autor“ Rudolf Seiters, tehdejší vedoucí úřadu spolkového kancléře, a ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher vítali 30. září 1989 v zahradě Lobkovického paláce v Praze uprchlíky z NDR, ještě si vývojem událostí nemohli být úplně jisti. Je to už 35 let a německé velvyslanectví v Praze zve na Fest svobody, a to ve swingovém rytmu, při workshopech, světelné show nebo na veselé výstavě Opráski s českoňemeckí historje. Foto: repro – Jaz: Opráski s českoňemeckí historje