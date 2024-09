Technika tvarování skla zevnitř žhavé baňky (tzv. inside bubble sculpting) – to je specialita Martina Janeckého. A jak tvrdí znalci, na tak špičkové úrovni ji dokáže používat jen několik lidí na světě. Zároveň je Janecký jediným umělcem, který touto metodou vytváří realisticky přesné i fantaskně magické skleněné busty, portréty.

Vitrum Vivum – to je zase unikátní technologie na odlévání skleněných plastik, kterou si vydobyl mezinárodní renomé Rony Plesl. Do svých děl promítá přírodní linie, siluety mytických či legendárních postav, symboly.

Dva originální přístupy, dvě nepřehlédnutelné osobnosti. Bylo jen otázkou času, kdy se ti dva potkají nejen osobně, ale i ve výstavním prostoru. Stane se tak tento víkend v paláci Savarin, který se po dlouhé rekonstrukci otevírá veřejnosti a hostí festival Prague Art Week.

„Snažíme se najít cesty, jak ukázat a představit veřejnosti mimořádné umělecké osobnosti. Martin Janecký a Rony Plesl podle nás patří k těm nejlepším v práci se sklem. Navíc oba spojuje schopnost posouvat technologické hranice, společná jsou jim i nadčasová témata,“ vysvětluje Jakub Kodl pro HN, proč se svými kolegy z KodlContemporary právě tuto výstavu pořádá. Dostala název To Be or Not to Be: That Is the Question, tedy hledá inspiraci v Shakespearovi a klade si otázky o významu lidského života.

Být či nebýt, ptá se Martin Janecký a tvář, či spíše lebku prince dánského rámuje jednoduchou korunou z papíru. A Rony Plesl úvahy o pomíjivosti našich činů zatavuje do impozantní skulptury The Rest.

Výstava, která se po 13. září přestěhuje do Clam-Gallasova paláce, představuje řadu dalších unikátních skleněných plastik. „Sklo je na trhu s uměním stále dost podceněné a je naší misí, aby se vnímání sběratelské veřejnosti změnilo a začala sklo chápat jako plnohodnotné a ceněné umělecké médium,“ říká Jakub Kodl.

Martin Janecký, Rony Plesl: To Be or Not to Be: That Is the Question

VÝSTAVA, pořádá KodlContemporary, pražský palác Savarin 7. až 8. 9. a Clam-Gallasův palác od 13. do 30. 9.