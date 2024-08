Zakladatel a šéf společnosti BYD Wang Čchuan-fu sahá po pomyslné koruně krále byznysu s plně elektrickými vozy. Jestli to zároveň bude znamenat pozici vládce odvětví jako takového, jisté není. Všechny velké světové automobilky v té či oné míře sázejí na prodej elektroaut – jak těch, co jezdí jenom na baterii (BEV), tak i na plug-in hybridy, tedy nabíjené ze zásuvky (PHEV). Nicméně konec benzinové éry patrně nebude tak rázný a nelze vsadit na to, že elektřina znamená jedinou budoucnost. Výrobci zažívají krušné časy a řídit v nich takové kolosy je úkol pro silné osobnosti a vyhraněné charaktery.

Osmapadesátiletý čínský miliardář Wang už v březnu 2022 oznámil, že zcela upouští od spalovacích motorů. Na tamním trhu, kde upadá prodej takových vozů, je to logické. Znamená to ale vzdát se určité části trhů jiných. Poptávka po elektrovozech není zdaleka taková, jak si akcionáři s výkonným managementem fabrik malovali, nejen v zemích se slabší kupní silou, ale dokonce ani v Evropě a v Severní Americe. Při volbě strategie musí s nějakou mírou rizika člověk s rozhodovací pravomocí počítat.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se Číňané chystají na evropský trh.

Co chystá Musk v odpověď na expanzi BYD.

Toyota má vlastní vizi, i ostatní se hlásí o co největší podíl na trhu.