Jsem introvert a nemám rád nějaké velké společnosti, shromáždění,“ přiznal někdejší nejmajetnější Čech Petr Kellner na videu, které společnost PPF zveřejnila v roce 2021 po jeho smrti. Zakladatel skupiny byl znám tím, že se vyhýbal společenským akcím i rozhovorům s médii. Nebyla to pouze firemní strategie, ale i osobnostní nastavení.

Řada výzkumů tvrdí, že mezi zaměstnanci jsou úspěšnější lidé jiného ražení, tedy extroverti. Dostávají totiž zpravidla vyšší platy než jejich tišší kolegové. „Máme data z Nizozemska, Británie, Německa a dalších zemí a i tam se ukazuje podobný jev, totiž že extroverti vydělávají víc,“ řekla v rozhovoru pro americký veřejnoprávní rozhlas National Public Radio Miriam Gensowská z Kodaňské univerzity, když byla řeč o tom, že kalifornští extroverti nacházejí na výplatních páskách vyšší sumy než introverti.

Studie britské společnosti Virgin Money ovšem uvádí, že třetina oslovených podnikatelů se označuje za introverty, zatímco jen 15 procent z nich si myslí, že jsou extroverty. Nejčastější vlastnosti, které si dotázaní byznysmeni přisuzovali, byly rozvaha a flexibilita, tedy rysy přičítané introvertům.

„Včera byl Světový den introvertů. Nepopřál mi nikdo a já také nepopřál nikomu. Tak se to má dělat,“ tweetoval v roce 2022 na síti X Ivo Lukačovič, majitel Seznamu. Mezi introverty se hlásí i Andrej Babiš. „Jsem introvert, samotář. Společnost moc nevyhledávám, ve volnu spíše hledám únik od lidí,“ řekl miliardář a šéf hnutí ANO pro iDnes v roce 2012. Ve videu o deset let později vysvětluje, že vstupem do politiky se „trošku stal extrovertem“. Babiš by tedy podle psychologů byl nejspíš ambivertem, tedy tím, který se umí přizpůsobit situaci.

Ani introverti mezi zaměstnanci by si ale neměli zoufat. Americká stanice CNBC letos zveřejnila seznam profesí, v nichž by měli uspět především ti, kdo pracují raději sami. Na špici těch nejlépe placených se umístili databázoví architekti, vývojáři softwaru a pojistní matematici, jejichž mediánový roční plat se blíží v přepočtu – alespoň v USA – třem milionům korun.