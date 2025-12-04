Za hranice odolnosti

Michal Novotný: Za hranice odolnosti (Vyšehrad)

V Česku snad není povolanějšího fyzioterapeuta, než je Michal Novotný. Jeho rukama prošly tenisové hvězdy jako Rafael Nadal nebo Novak Djokovič, věnuje se ale i top byznysmenům nebo hollywoodským hvězdám. Ve své již třetí knize (dvě předchozí se staly bestsellery) se věnuje dlouhověkosti, sportu, životosprávě a bolesti. Jak název knihy napovídá, na stránkách se čtenáři dozvědí, jak se vybičovat za hranice vlastní odolnosti a posouvat své limity výkonů – jak sportovních, tak životních i pracovních. Kromě toho Novotný odhaluje i základy své filozofie a přístupu k životu.

Money and Empire: Charles P. Kindleberger and the Dollar System

Timothy Snyder: Svoboda: Pět pilířů pro život v 21. století (Paseka/Prostor)
Perry G. Mehrling (Cambridge University Press) 

Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu a propad hodnoty dolaru v letošním roce opět rozproudily debaty o takzvané dedolarizaci. Blíží se konec dolaru jako rezervní měny nebo hlavního nástroje směny v mezinárodním obchodě? Při hledání odpovědí je občas dobré se vrátit úplně na začátek. Kniha amerického ekonoma Perryho Mehrlinga popisuje vznik a vzestup dolarového systému po druhé světové válce očima jednoho z nejvýznamnějších amerických ekonomů Charlese P. Kindlebergera. Jeho život a dílo nabízí jedinečný vhled do fungování celého systému. 

Havel: hrátky s čertem

Václav Havel, hrátky s čertem
Štěpánka Jislová, Michael Žantovský (Argo)

Emotivní komiksový příběh přibližující jednu z nejvýraznějších osobností českých moderních dějin: spisovatele, dramatika a následně i prezidenta Václava Havla. Autoři se zaměřili na dramatické období jeho života, rok 1977, kdy byla zveřejněna Charta 77. Havlův blízký přítel a spolupracovník Michael Žantovský se s talentovanou ilustrátorkou z generace mileniálů a držitelkou Ceny Muriel Štěpánkou Jislovou pokusili čtenářům přiblížit nejen perzekuci, které Havel čelil, ale i jeho osobní vnitřní boj s pochybnostmi uprostřed totalitního režimu. Jislová má s komiksovým zpracováním tématu nesvobody a společenských křivd zkušenosti, je mimo jiné autorkou komiksu Milada Horáková.

