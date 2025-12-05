Fandové chilských fotbalových klubů Club Social y Deportivo Colo-Colo a Universidad de Chile se mají rádi asi jako sparťané a slávisti v Česku. Francisco Zamorano z Universidad San Sebastián se rozhodl pomocí funkční magnetické rezonance prozkoumat aktivitu mozku 60 příznivců obou mužstev při sledování sestřihu 63 akcí zakončených brankou. Na některých záběrech dal jejich klub branku rivalovi, na jiných ji naopak od rivala dostal. Vedle toho zhlédli fandové i góly, které padly při zápasech jejich oblíbeného klubu s jinými týmy. Výsledky zveřejnil Zamoranův tým v lékařském časopise Radiology.
Mozky fanoušků reagovaly na jednotlivé gólové situace bleskově. Nápadný kontrast vědci pozorovali při brankách, jež padly v derby. Gól vstřelený rivalovi aktivoval příznivcům klubu velmi silně centra, kde vzniká pocit uspokojení. Naopak, branka obdržená v derby utlumí mozková centra klíčová pro poznávací funkce. Dochází tak k přechodnému „zatemnění mysli“. Nejsilnější efekty jsou patrné v mozku skalních příznivců. Jejich mozky jsou s to střídat tyto kontrastní stavy během několika mála sekund. Tetelí se blahem, když jejich oblíbenci vstřelí branku, a vzápětí je zcela vyvede z míry gól v síti milovaného klubu.
Zamorano a spol. vidí ve fotbalových fanoušcích velmi dobrý model pro výzkum fanatiků všeho druhu. Jsou přesvědčeni, že podobně reagují na pozitivní a negativní informace také političtí a náboženští „zaslepenci“ nebo členové skupin na sociálních sítích.
„Studovat fanatiky je důležité, protože ohrožují společnost. Nervové obvody mozku důležité pro fanatismus se rozvíjejí už v dětství. Pokud dítě vyrůstá ve špatných podmínkách, mění se mu mozek tak, že pro něj může být fanatismus přitažlivý. Ochrana dětí před negativními vlivy tak patří k nejúčinnější prevenci fanatismu. Pokud ji společnost zanedbává, zadělává si na problémy,“ zobecňuje závěry studie Francisco Zamorano.
