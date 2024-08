Významná část lidstva trpí chronickým nevyspáním a platí za to následky v podobě tak závažných onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, obezita nebo rakovina. Lidé se snaží přijít na to, jak spát déle a lépe. Recepty na kvalitní spánek často zapovídají zvýšenou aktivitu méně než hodinu před usnutím. Nová studie lékařů vedených Meredith Peddiovou z University of Otago ale dokazuje, že večerní „rozpumpování“ krevního oběhu má na následný spánek naopak pozitivní vliv.

Výsledky výzkumu novozélandského týmu zveřejnil lékařský časopis BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Dobrovolníci z jedné skupiny byli po několik večerů zcela pasivní. „Mnozí z nás stráví doma po večerech dlouhý čas nepřerušovaným sezením,“ poukázala Peddiová.

Členy druhé skupiny nechali výzkumníci věnovat se každou půlhodinu na dvě až tři minuty intenzivnímu cvičení. „V našich předchozích výzkumech jsme prokázali, že tím snížíme hladiny cukru a tuků v krvi. A ty mají po jídle tendenci k vzestupu,“ vysvětlila šéfka týmu.

V novém výzkumu prověřila obecně rozšířené doporučení pro zdravý spánek, které říká, že hodinu před uložením do postele by tělo nemělo vykonávat intenzivnější fyzickou námahu. „Vybrali jsme cviky, při nichž dobrovolníci nemuseli přerušit sledování televize, nepotřebovali žádné pomůcky ani větší prostor. Stejného efektu ale dosáhnete, když se projdete kolem domu, třeba při venčení psa, nebo si zatancujete. Hlavní je vstát z křesla,“ říká Peddiová. Účastníci měli opravdu za úkol například rychle vstávat z křesla a zase si do něj sedat nebo si v rychlém sledu opakovaně stoupat na špičky.

Srovnání obou skupin vyznělo ve prospěch druhé. Ti, kdo se věnovali pohybu krátce před usnutím, spali o půl hodiny déle než ti, kteří strávili celý večer pasivně. Vzhledem k rizikům, jež s sebou nese chronické nevyspání, hodnotí Peddiová a spol. půlhodinu spánku navíc jako významný přínos pro zdraví.