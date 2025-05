Nic se neztratí. Platí to i o zbytcích léků vyloučených z organismu pacientů. Ty se s odpadními vodami dostávají do říčních toků. Analýzy vody odhalily bezmála tisícovku farmaceutických produktů, kterým jsou živočichové v řekách a jezerech permanentně vystaveni. Nezůstane to bez následků. Účinné látky z antikoncepce narušují pohlaví ryb, antibiotika přispívají ke vzniku rezistentních původců infekčních chorob. Tým vedený Michaelem Bertramem ze Švédské univerzity zemědělských věd v Umeå zjišťoval vliv léku klobazamu na migraci mladých lososů obecných řekou Dal do Baltského moře. Výsledky jejich bádání zveřejnil vědecký časopis Science.

Klobazam předepisují lékaři lidem, kteří trpí úzkostnými stavy, ale léčí se jím i některé typy epilepsie. Vědci vpíchli rybám dávku léku, která odpovídá běžné zátěži lososů ve znečištěných řekách. Každá ryba dostala také elektronickou značku umožňující přesné sledování jejího pohybu. Sledování odhalilo, že pod vlivem klobazamu se lososi pohybují rychleji především na cestě přehradními nádržemi. Lékem neovlivněné ryby se při jejich překonávání shlukují do těsných hejn a postupují pomaleji. Jsou si zjevně vědomy zvýšeného rizika, jež na ně v přehradách čeká ze strany přirozených nepřátel z řad ptáků i dravých ryb. V houfech jejich šance na přežití stoupá. Pod vlivem klobazamu se lososi pouštějí přes přehradní nádrže „na vlastní pěst“ a postupují výrazně rychleji. Chovají se doslova jako nezodpovědní hazardéři.

„Je to jako v pokeru. Riskujete a tím roste šance, že o všechno přijdete. V tomto případě dávají ryby všanc život,“ přibližuje rizika urychleného přesunu lososů Michael Bertram.

Cesta k nápravě je zřejmá. Je zapotřebí důkladněji čistit odpadní vody, aby v nich nezůstávaly léky. A farmaceutické firmy by se podle expertů měly zaměřit na vývoj léků, které by se v životním prostředí rychleji rozkládaly a působily pak na živočichy v nižších koncentracích a po kratší dobu.