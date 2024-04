Cesta k úspěchu a štěstí se může ubírat hodně spletitými zákrutami. Někdo maká od nevidím do nevidím, někdo makat nemusí, protože se do blahobytu narodil. A někdo se umí udělat tak nenápadným, až se nepozorovaně vloupá do životů těch druhých – úspěšných – a prostě jim to všechno ukradne. Takový je Ripley.

Hlavní hrdina nové série, kterou Steven Zaillian natočil pro Netflix, je muž bez citu a morálky, bez adresy, takže nemáte šanci jej zastihnout, oslovit, pochopit. V podání Andrewa Scotta, kterého si prostě nemůžeme nepamatovat coby Moriartyho ze seriálu Sherlock, je ztělesněním absolutního a těžko uchopitelného zla. Víte, že na něm systematicky pracuje, trénuje ten zločin detail po detailu, promyšleně, chladnokrevně, ani na sekundu nezapochybuje a je jasné, že mu v tom ani nikdo nezabrání. Můžeme jej aspoň odhalit?

Seriálová adaptace románu Talentovaný pan Ripley, který napsala Patricia Highsmithová v roce 1955, navazuje na dvě filmová zpracování, bezesporu však ve srovnání s nimi nijak neztrácí. Černobílá kamera a pozvolné tempo odkazují k těm nejlepším filmům 60. let, a to tedy také není vůbec málo.

Ripley

SERIÁL, režie Steven Zaillian, na Netflixu od 4. dubna