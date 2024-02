Dvě minuty absolutní tmy, kterými zvolna prostupují tóny, elektronická hudba sílí, duní, až se ozve ptačí zpěv. Pak dlouhý záběr na rodinu rozloženou v trávě na břehu jezera. Slunce se zrcadlí na hladině, dívenky v bělostných košilkách trhají maliny, chlapci dovádějí ve vodě. Voní káva a koláčky, rodinný piknik z dob, kdy se fotografie ještě kolorovaly.

Nezvyklé filmové entrée je příprava na několik způsobů vyprávění. A princip s kontrasty, černou a rudou barvou na plátně a s dunící hudbou naznačuje kompozici. „Odvážný, formálně experimentální, nekonvenční, znepokojivý, mrazivý snímek,“ píší kritici The Guardian, The Times či Le Monde a režisér Jonathan Glazer k tomu dodává: „Je to rodinné drama o muži a jeho ženě, kteří jsou velmi šťastní. Jen jsem vám zapomněl říct jednu věc: on je nacistickým velitelem v Osvětimi.“

Téměř deset let natáčel britský režisér film Zóna zájmu, a jak připouští, několikrát byl ve stavu, že doufal, že to nezvládne. Tak příliš se jej – coby potomka obětí holokaustu – dotýkalo téma, tak urputně se rval s formou, když se chtěl vyhnout rampě a plynovým komorám. Klíč našel ve stejnojmenném románu Martina Amise, volně inspirován ale kráčel vlastní cestou, na vlastní pěst se nořil do archivních materiálů, až se svolením správců osvětimského muzea obsadil jeden prázdný dům, přetvořil jej ve věrnou kopii vily velitele koncentráku a obehnal zdí.

Zeď je klíčovým prvkem. Během čtyř let, po která za ní Hedwiga Hössová buduje zahradu s květinovými záhony, skleníkem a bazénem, už stihla trochu porůst břečťanem a přísavníkem. Režisér až s dokumentárním odstupem (a skrytými kamerami, o nichž herci nevěděli) popisuje každodenní poklidné rituály nacistického páru a jejich pěti dětí, nikdy ale nenahlédne do továrny na smrt. Ta je však všudypřítomná díky směsici hřmotu, výkřiků, výstřelů, jež se nesou přes zeď jako kouř z pecí. V jejich stínu se Hedwiga Hössová těší z rodinného štěstí, a když je její muž nakonec převelen, odmítne se odstěhovat a setrvá s dětmi na hranici pekla a ráje.

Ano, je to zřejmé. Ten film není jen o nacistech. Mimochodem – Jonathan Glazer si už odvezl Velkou cenu z Cannes a chystá se s pěti nominacemi na Oscary. Ty se budou udělovat 10. března.

Zóna zájmu (The Zone of Interest, USA, VB, Polsko 2023)

FILM, režie a scénář Jonathan Glazer, v kinech od 15. 2.