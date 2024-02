Nobelovu cenu zatím nemají, ale 13. dubna převezmou v Los Angeles „vědecké Oscary“. Carl June z University of Pennsylvania a Michel Sadelain ze Sloan Kettering Institute získali Breaktrough Prize in Life Sciences dotovanou pro každého laureáta třemi miliony dolarů. Jejich průlomový objev CAR‑T terapie už zachránil zdraví i život tisícům lidí po celém světě. June a Sadelain použili tuto léčbu poprvé před více než 10 lety v boji s dětskou leukemií. Dnes se CAR‑T terapie uplatňuje i u jiných nádorových onemocnění a testuje se proti dalším chorobám. Případy, kdy selže a nemoc se vrátí, jsou vzácné. CAR‑T terapie představuje náročnou proceduru, a tak dnes mnozí vědci usilují o její zjednodušení a zpřístupnění co nejširšímu okruhu pacientů. V poslední době se na lékařských kongresech i ve vědeckých časopisech objevují zprávy o radikálních inovacích.

