Klíčem ke vzniku i léčbě cukrovky jsou beta-buňky nacházející se ve slinivce v takzvaných Langerhansových ostrůvcích. Právě ony reagují na vzestup hladiny cukru glukózy v krvi produkcí hormonu inzulinu a ten pak zařídí přesun cukru do buněk a jeho spalování. Organismus zhruba každého desátého dospělého člověka už ale vůči povelům inzulinu „otupěl“ a ponechává glukózu v krvi, což vyvolává vážná poškození organismu. Navíc je slinivka těchto lidí nucena ke zvýšené produkci inzulinu a to vede k naprostému vyčerpání beta-buněk. Medicína má pro tento stav termín cukrovka druhého typu.

A zhruba devět milionů lidí onemocnělo cukrovkou prvního typu poté, co si jejich imunitní systém spletl beta-buňky s nebezpečným útočníkem, rázně proti nim zakročil a zlikvidoval je.

Všem diabetikům by pomohla náhrada zničených nebo vyčerpaných beta-buněk. To však není jednoduché. Ve vážných případech provedou lékaři transplantaci slinivky nebo transplantaci Langerhansových ostrůvků. To s sebou ale nese nutnost utlumit imunitní systém pacienta, aby cizí tkáň toleroval. Nežádoucím vedlejším efektem je zvýšení rizika infekčních i nádorových onemocnění, na něž „zklidněná“ obrana těla nereaguje s potřebnou silou. Vědci proto hledají alternativní řešení a v poslední době si připsali na své konto významné úspěchy.

