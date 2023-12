Vynálezce (Francie/USA/Irsko/Lucembursko, 2023)

FILM, distribuce Donart Film, v kinech od 18. ledna

„Pokud něco vyžaduje ruční filmařské umění, je to příběh o Leonardu da Vinci: umělci, řemeslníkovi a vynálezci, který pracoval rukama. Nemohli jsme odolat kouzlu vybudovat renesanční svět v miniaturách,“ vysvětluje Jim Capobianco, proč nevsadil na počítačovou grafiku, ale pro svůj nejnovější film zvolil kombinaci tzv. stop motion a ručně kreslené animace. A když si uvědomíme, že za scénář k Ratatouille byl před lety nominován na Oscara, dá se předpokládat, že tuhle příležitost také maximálně využije. Píše se rok 1516 a Leonardo da Vinci přijímá pozvání francouzského krále…

Jan David: Mrzneme napříč Vltavou

KNIHA, nakl. Rosier, 2023

Foto: nakl. Rosier

Memoriál Alfreda Nikodéma se sice kvůli zvýšené hladině řeky letos nekonal, na pražském Slovanském ostrově se přesto sešla spousta nadšenců. Zaplavali si a také pokřtili knihu Mrzneme napříč Vltavou. Její autor Jan David se před třemi lety přihlásil do I. plaveckého klubu otužilců Praha a přitom se vydal právě po stopách klenotníka a sportsmana Nikodéma. Byl to totiž on, kdo před 100 lety založil Zimní záchrannou sekci tonoucích v Praze a až do svých 82 let dokazoval, jak je otužování zdravé. Jan David jeho přesvědčení sice ne vždy sdílí, ale rve se sám se sebou statečně.

Glenn Miller Orchestra

KONCERTY od 13. do 17. ledna v Praze, Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, Brně

Havárie letadla, smrt v německém zajetí, nebo kdesi v Paříži? Teorií o tom, jak zemřel slavný Glenn Miller, koluje dodnes bezpočet, žádná ale nebyla ověřena. Jisté je jen to, že 15. prosince roku 1944 král swingu nasedl v Británii za nepříznivého počasí do malého letounu a vydal se do Francie, kde měl domluvit vystoupení svého orchestru pro americké vojáky. Po letadle i pasažérech se ale slehla zem, zbyla jen Millerova hudba. Osmdesát let poté, na začátku roku 2024 se na světové turné vydává zase orchestr, který se souhlasem dědiců může nosit jeho jméno. Glenn Miller Orchestra vystoupí i v Česku.

Glenn Miller Foto: Wikimedia Commons

Litomyšl

200. VÝROČÍ narození Bedřicha Smetany

Hudební festival Smetanova Litomyšl patří k nejvýznamnějším kulturním událostem v Česku, přičemž na jeho atmosféře se velkou měrou podepisuje i výjimečný genius loci. Zámecký areál a přilehlé zahrady, sakrální prostory i moderní architektura – to jsou litomyšlské devizy, které se rok od roku násobí. K tamním architektonickým klenotům přibyla v poslední době například krytá Smetanova lávka, za niž tvůrci získali Českou cenu za architekturu 2023. Příští rok budou také veřejnosti otevřeny další rekonstruované části zámku a byt, kde se 2. března 1824 Bedřich Smetana narodil.