Když před dvěma roky tehdy jedenatřicetiletý autor přebíral v Paříži nejprestižnější francouzské literární ocenění, tamní noviny psaly o „objevu“, „ohromující energii“, o „důkazu vitality a univerzálnosti francouzského jazyka“ a také o symbolu. Vždyť Mohamed Mbougar Sarr převzal Goncourta přesně 100 let poté, kdy se prvním černošským laureátem této ceny stal René Maran z Martiniku. „Od té doby tedy uplynulo dost vody,“ směje se dnes Mohamed Mbougar Sarr a nezdá se, že by si těmito paralelami lámal hlavu, že by se považoval za výjimku. Nechce být výjimka.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se vypořádává i s „ghettem“, ke kterému mnozí přirovnávají africké literární kruhy v Paříži.

Čím chtěl původně být a proč pro něj Francie byla zlom.

Čím pobouřil své krajany.