O českou kulturu ve světě není příliš zájem. A těžko čekat, že by se to v dohledné době změnilo. Nutně to ale neznamená, že je například s českou literaturou něco špatně. Ukrajinští spisovatelé svět donedávna vůbec nezajímali, ale „teď je na trhu obrovské množství ukrajinských knih. Aby měla literatura ve světě ohlas, potřebuje prostě ten dějinný okamžik,“ říká v narážce na ruskou invazi Alessandro Catalano, profesor české literatury na univerzitě v italské Padově a světově uznávaný bohemista. „Vůbec tím ale nechci říct, že by se měla v Česku stát nějaká katastrofa, aby o něj byl větší zájem. A to mám velmi rád český černý humor,“ dodává Catalano takřka dokonalou češtinou. Od ministerstva zahraničí letos získal cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí.

Zajímá někoho ve světě česká literatura?

Je to horší než dřív. Třeba loni se v Praze konal velký kongres bohemistů z celého světa a všichni si stěžovali, jak je těžké u nakladatelů prosadit, aby něco z české literatury vydali. Znám dobře italskou situaci a dá se říct, že se skutečně prosadil jediný autor, a to Milan Kundera. Samozřejmě jsou známi i Čapek, Hašek, Hrabal, ale ve výrazně omezenějším publiku.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co by muselo Česko udělat, aby byl o jeho kulturu ve světě zájem?

Jaká srovnatelná země dokázala svou kulturu ve světě prosadit?

Jaké jsou skutečné důvody české silné kritiky Kundery?