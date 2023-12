Národní divadlo 2023/2024

Vánoční předplatné

Různé kombinace vstupenek na operu, činohru, balet a představení Laterny magiky nabízí vánoční předplatné Národního divadla. „Exkluzivní skupiny“ od 1290 korun zahrnují nejžádanější tituly (Audience u královny s Ivou Janžurovou, Kytice nebo Mozartův Don Giovanni ve Stavovském divadle). V balíčku předplatných nazvaném „Ve dvou do divadla“ od 1390 korun jsou zase vždy dvě romantické baletní či operní inscenace. Nechybí abonmá „dětem pro radost, pro prarodiče, pro milovníky tance…“ a přitom lze získat i slevu na koncerty České filharmonie.

Hospodářské noviny na 365 dní

Vánoční předplatné

Obchod roku můžete udělat i vy. Číst rok bez omezení články na HN.cz nebo si předplatné pořídit rovnou i s tištěnými novinami a magazíny nabízíme nyní s vánoční slevou 30 procent. Kvalitní čtení nejen o byznysu, investicích, moderních trendech, zajímavých lidech, světě a politice můžete zakoupit sobě či svým blízkým na HN.cz/vanoce2023.

Komentované procházky Prahou

Dárkový poukaz – Open House Praha

Starobylé paláce, vily, sakrální stavby, industriální památky… Pokaždé jiné téma, vždy však jde o příběhy domů, jejich obyvatel, stavebníků a projektantů. Nezisková organizace Open House Praha i mimo známý festival, který pořádá už po deset let vždy v květnu, otevírá dveře budov, které obvykle jsou veřejnosti nedostupné. Na Štědrý den dopoledne pořádá třeba procházku po dolním Žižkově a návštěvu tamní Betlémské kaple, odpoledne zve k honosným vilám Petschků v Bubenči, v lednu pak do židovského Karlína. Více na openhousepraha.cz.

Vila Marianne Gellertové-Petschkové Foto: Tomáš Sysel

Brian Cox: Horizonty – Vesmírná odysea 21. století

Vstupenky – Kongresové centrum Praha, 14. dubna

Výpravu do historie vesmíru a fyzikálních zákonů, po galaxiích, černých dírách a mimozemských civilizacích slibuje Brian Cox. Profesor částicové fyziky na Manchesterské univerzitě a popularizátor vědy, osobnost pořadů BBC zařadil poprvé Českou republiku do svého turné. Show se uskuteční v 14. dubna, a i když půjde o složité otázky, určitě to v podání Coxe (který mimochodem má co dočinění i s komediální skupinou Monty Python nebo se podílí na výzkumech v CERN) nebude nezáživná přednáška. Předprodej v sítích Ticketmaster a GoOut.

Brian Cox Foto: crowncomedyclub.cz

Working retreat v klášteře

Voucher – Dům hostů, Broumov

Zvláště k zimním měsícům patří v broumovském klášteře tzv. working retreat. Za zvýhodněné ceny lze strávit i třeba měsíc v ústraní, ale uprostřed nádherného baroka, tedy spát v mnišských celách a pracovat ve vybavených coworkingových místnostech. Anebo nepracovat, odpočívat. Prohlídka kláštera je samozřejmostí, bonusem třeba už předsilvestrovská ochutnávka vín ve sklepení. Podrobnosti na dumhostu.cz.