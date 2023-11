Pozoruhodný scénář, skvělí herci, dobře střežené tajemství a jedovatá atmosféra. Ano, to všechno tu je, ale film má ještě něco navíc. Zkoumá zkoušky a útrapy dvojice partnerů – spisovatelů, z nichž jeden je zabit. Byla to sebevražda, nebo vražda? To se nikdy nedozvíme, ale cesta, která k této záhadě vede, je fascinujícím filmovým dílem.

Clarisse Fabreová, recenzentka francouzského Le Monde, byla při hodnocení filmu Anatomie pádu úsporná, ale přesná. S nadšením přijali snímek i další filmoví kritici, především však mu tleskala porota letošního filmového festivalu v Cannes, odkud si režisérka Justine Trietová odvezla Zlatou palmu.

Její čtvrtý celovečerní snímek, k němuž napsala scénář společně se svým životním partnerem a režisérem Arthurem Hararim, je detektivkou, psychologickým dramatem, anebo všechno dohromady? Formální rozostřenost umocňuje sílu okamžiků, pocitů, skrytých zákoutí a neznámých cest, kterými se ubíral vztah Sandry a Samuela.

Ona, úspěšná spisovatelka, se narodila v Německu, on, méně úspěšný romanopisec, je Francouz. Prostor pro společný život, jak říká ve filmu Sandra, našli v angličtině. V Londýně prožili nejkrásnější a nejtvořivější období, než je zasáhla nehoda čtyřletého syna. Rok strávili v nemocnicích, další rok se učili žít s jeho handicapem a také se snažili ustát finanční potíže, do kterých se dostali. Nakonec Samuel přesvědčil Sandru, že se odstěhují do starého domu ve francouzských Alpách, kde vyrostl. Opraví jej, přestaví na penzion, budou finančně zajištění, budou se moci věnovat synovi, svobodně psát, tvořit, inspirovat se a… To ráno, kdy takřka slepý chlapec najde otce s roztříštěnou hlavou před domem a uvnitř z reproduktorů burácí děsivá hudba, se začne odvíjet příběh Samuela a Sandry jakoby od začátku, respektive naruby.

„Jednoduché postavy mě nezajímají,“ řekla v Cannes představitelka hlavní role Sandra Hüllerová, když se jí novináři ptali, proč se tak ráda pouští do temných vod. Měli tím na mysli i postavu manželky velitele koncentračního tábora ve filmu Zóna zájmu (The Zone of Interest), který natočil Jonathan Glazer. Snímek byl také v letošní festivalové soutěži a jednoznačně potvrdil, že respektovaná německá herečka každou novou rolí překonává lokální maxima. Totéž by se dalo říct o Justine Trietové.

Anatomie pádu (Francie, 2023)

FILM, režie Justine Trietová, distribuce Aerofilms, v kinech od 19. října