Slunce, moře, fashion. Když má Martin Krajc definovat své vášně, vyjmenuje je v tomto pořadí. Ještě jako student strávil dva semestry v Madridu a atmosféra španělské metropole, jejích muzeí i náměstí, jej uchvátila. „A zásadně proměnila mou paletu. Černou už vůbec nepoužívám,“ usmívá se a ve svém vinohradském ateliéru všechny ty barvy, které na jihu posbíral, vrhá na plátna. Španělsko je v jeho expresivních malbách stále přítomné, i když už nedominují býci, ale dívčí siluety, tváře. Tvorbu osobitého umělce představuje pražská DSC Gallery.

„Do obrazů plných snových a iluzivních zátiší se přikrádá průzračná hra světel a stínů rozšířená v posledních letech o volně litou barvu. Exploze litých a rozprsknutých barev a pigmentů na obrazech konejší jasná linka uhlu či štětce.“ Definice, jak ji předkládá Karolína Juřicová v katalogu k jedné z předcházejících Krajcových výstav, je přesná. Co velkoformátové plátno, to výbuch barev, motivů, myšlenek, emocí, jež v DSC Gallery působivě kontrastují s betonově umírněnými zdmi. V mnohovrstevnatých zátiších se odvíjejí příběhy, lákají, znepokojují. „Je čím dál zjevnější, že Krajc přistupuje k malbě jako k obřadu s vlastními pravidly, jimiž si osvojuje a vytváří svébytný smyslový, do sebe obrácený svět,“ doplňuje definici kurátor Karel Srp, který s devětatřicetiletým umělcem dlouhodobě spolupracuje a také knižně mapuje jeho tvůrčí cestu. Nutno podotknout, že Martin Krajc na ní nemíní ztratit ani minutu.

Foto: archiv Martina Krajce a DSC Gallery

„Od dětství jsem chtěl být malířem. Tohle řemeslo je nemoc. Chce to talent, ale hlavně je to o píli, kázni a režimu,“ říká. „Všechny ty kecy o bohémství jsou nesmysl. Musíte prostě makat. A tak maluju každý den, osm deset hodin.“ První samostatnou výstavu uspořádal ještě v čase, kdy studoval v ateliéru Michaela Rittsteina na pražské AVU, dnes jeho díla vlastní sběratelé a galerie v Česku i zahraničí.

Krajc byl svého času členem umělecké skupiny OBR, před dvěma roky s Pastou Onerem, Janem Kalábem a dalšími vrstevníky podepsal také manifest Firma. Byla to trochu provokace a nadsázka, ale sedm výtvarníků reálně založilo firmu a teď spolu malují, vystavují. „Všem nám je ke čtyřiceti, všichni se živíme uměním a chceme se jím dál živit,“ shrnuje Martin Krajc. Jeho výstava je v DSC Gallery otevřena do konce srpna, společná výstava Firmy se pak připravuje na říjen pro pražský Mánes.

Martin Krajc: Nymphae Perspicuae

VÝSTAVA, do 29. srpna 2023