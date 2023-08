Během nekonečných covidových procházek v pražském parku Grébovka to Mariannu Arzumanovou napadlo poprvé. „Tady by se skvěle hrálo divadlo. Žádná jiná scéna v Praze nemá tak krásné přírodní kulisy,“ líčí zakladatelka Divadla MA. To v posledních letech hostovalo na několika pražských scénách, než se usadilo na stálé adrese v Žitné ulici. Poslední čtyři sezony se navíc vždy o prázdninách vrací do Grébovky.

V tamní grottě, kterou projektoval v roce 1871 architekt Antonín Viktor Barvitius jako ozdobu romantické zahrady rozkládající se okolo vily stavitele Moritze Gröbeho, uvádí letos sedm divadelních her. Ty vlastně mapují i historii tohoto pozoruhodného souboru, která se v Praze začala psát v roce 2013. Tehdy se Marianna Arzumanová, absolventka Ruské akademie divadelního umění v Moskvě a bývalá redaktorka rádia Svobodná Evropa v Rusku i v České republice, rozhodla definitivně usadit v Praze. Vrátila se totiž právě z Buenos Aires, kde studovala argentinské tango, a protože v něm objevila řadu paralel s metodami legendárního ruského divadelníka K. S. Stanislavského, rozhodla se tyto dvě roviny propojit. V Praze tedy vzniklo nové divadlo a hned zaujalo premiérou hry Buenos Aires, vystupte!

S příběhy emigrantů prchajících ve 40. letech minulého století z Evropy do Jižní Ameriky zahajovalo Divadlo MA na přelomu července a srpna i letošní přehlídku v Grébovce. „Oproti prvnímu ročníku jsme zmnohonásobili počet představení i inscenací, soubor se rozšířil o další herce, přibylo míst pro diváky,“ shrnuje Marianna Arzumanová a raduje se z pozitivního ohlasu. „Přicházejí naši fanoušci, ale i ti, kteří nás dosud neznali. A také řada expatů z Vinohrad, Vršovic, Nuslí či jiných čtvrtí, pro něž jsme původně zařadili jedno představení takřka beze slov. Jak se ale ukazuje, cizinci žijící v Praze se do Grébovky vracejí a nebojí se českých replik. To mě zvláště těší.“

V umělé grottě pana Gröbeho se každý večer hraje divadlo, ale principálka mezitím plánuje už další sezonu, v níž počítá s představením pro děti a také s edukativním projektem o moderním divadle. „Zážitek začíná už ve chvíli, kdy divák vstoupí do hlediště. A domů si musí odnést silnou emoci,“ vysvětluje.

Letní Grébovka s Divadlem MA

DIVADLO, Havlíčkovy sady, grotta, do 25. srpna