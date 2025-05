Měla všechny předpoklady k tomu, aby se stala nezávislou ženou, a tak se jí také stala. Zdenka Braunerová zdědila umělecké sklony po matce, jež pocházela ze staré šlechtické rodiny a amatérsky malovala, dar komunikace pak určitě po otci, významném pražském právníku a poslanci. A co nezdědila, to se podnikavá mladá dáma naučila v kavárně Union, kde se tehdy scházeli Josef Václav Sládek, František Palacký, František Ladislav Rieger, Vojta Náprstek, Julius Zeyer…

Mezi významnými osobnostmi byla přitom ve svém živlu, vždyť dům na rohu dnešní Národní třídy a Pernštýna, v němž kavárna Union sídlila, patřil jejím rodičům. Stejně přirozeně zapadla však později i do společnosti v Paříži, kde studovala malířství na akademii Collarossi a pobývala v umělecké kolonii, jejímiž členy byli třeba Stéphane Mallarmé, Anatole France, Auguste Rodin nebo Paul Claudel. Řada z nich se stala jejími životními přáteli, a to přesto, že se na konci 19. století Zdenka Braunerová vrátila do Čech a tvořila převážně už jen ve svém ateliéru v Roztokách u Prahy. Právě tento originální domek, který si nechala postavit podle vlastních návrhů na zahradě Braunerova mlýna, dnes uchovává nejvíc vzpomínek na tuto neobvyklou ženu.

Zdenka Braunerová Foto: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

„Ráda si užívala každý okamžik života, který zaznamenávala ve formě dopisů a deníků, fenomén fotografie tuto paměť ještě rozvíjel. V ateliéru si nainstalovala díla, oblékla se do svátečního a vyzvala fotografa do práce. Vznikly tak snímky interiéru i exteriéru malířské dílny, které nám významně pomohly i k rehabilitaci místa jejího uměleckého působení,“ vysvětlují organizátoři výstavy, která se od začátku dubna koná na zahradě roztockého mlýna a také v půdních prostorách tamního zámku. Představuje se na ní Alterna Magica, skupina, která v tvorbě navazuje na fotografy z 19. a 20. století.

Anna Benešová, Dagmar Jílková, Petr Jílek, Ivan Nehera a Petr Ulrich se tentokrát zaměřili na téma „Zdenka Braunerová“, přičemž nejmodernější digitální metody propojili se starými fotografickými technikami a řemeslnými dovednostmi. Na desítkách uměleckých snímků zachycují místa spojená s významnou umělkyní. V rámci doprovodného programu se lze zúčastnit také workshopů a vyzkoušet si, jak se fotilo před sto a více lety.

Foto: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

To vše, samozřejmě, výrazně posiluje výjimečného genia loci. Ateliér, který sloužil za komunismu jako kanceláře, vstal po povodních roku 2002 totiž z trosek a v režii roztockého muzea se změnil na půvabný památník a galerii. Na stěnách tady visí přes 70 obrazů Zdenky Braunerové, jsou tu její keramické i sklářské práce, grafiky, dopisy, knihy a – co nevidět určitě zaklepou na dveře přátelé. Čaj se podává přece o páté.

Alterna Magica: Stopy času

VÝSTAVA, Roztoky u Prahy, Zámecká půda do 25. 5., Braunerův mlýn – zahrada do 30. 11.