Pražskému programu na konci června dominoval nový cirkus a představení se odehrávala v prostorách Centra architektury a městského plánování, tedy u pověstné „kostky“ na Emauzích, kterou projektoval Karel Prager. Od jeho narození uplynulo letos 100 let, zatímco je to už 300 let, kdy zemřel Jan Blažej Santini. Na jeho počest umělci z celé Evropy zahrají a zatančí od 13. do 16. července ve Žďáru nad Sázavou, doslova tak vstoupí do jeho architektury.

„Připojujeme se k oslavám architekta Santiniho, který je ve Žďáru přítomen na každém kroku a díky němuž bylo město a Zelená Hora zapsány na seznam UNESCO. Je to nádherný příběh hrdosti místních obyvatel,“ říká pro HN Marie Kinsky, zakladatelka festivalu. „Zveme na představení, která se přizpůsobují prostoru vytvořenému Santinim, a prezentujeme artefakty, které odhalují prostor a myšlenky. Chceme ukázat, jak je toto místo moderní a jak je vlastně moderní i způsob myšlení těch, kteří ho vytvořili.“

Za tímto účelem pozvali organizátoři do Žďáru například francouzský soubor Fêtes Galantes s představením Rekviem – Veselá smrt, které vychází z křivek architektonických plánů Santiniho. Přijedou také žongléři Tall Tales, kteří zase prozkoumávají jeho symboliku. Eliška Brtnická uvede Thin Skin, úspěšné novocirkusové představení a do Žďáru se vrací i Kristián Mensa se svým street dance battle.

Takřka 20 představení pod širým nebem, tvořivé projekty pro děti a různé workshopy nabízí KoresponDance, který se rozrostl do úctyhodných rozměrů a kvalit. „Letošní léto pořádáme nejen 11. ročník festivalu, který mezitím získal titul ‚Evropský festival‘, ale také 12. ročník uměleckých rezidencí na zámku. A je to už osm let od otevření Muzea nové generace a jeho kulturního programu,“ říká Marie Kinsky, která se se svým mužem podílí intenzivně také na obnově žďárského zámku.

„Festival byl zpočátku jen bláznivý pokus. Současný tanec a nový cirkus byly před lety ve Žďáru zcela neznámé. Dnes na ně veřejnost reaguje a zapojuje se i do projektů, které pořádáme během roku. Festival od začátku propojuje komunity napříč generacemi, ať jsou to děti, rodiny nebo senioři. Lidé pracují a tvoří společně s profesionálními umělci. Festival stejně jako muzeum představují tento region v nových českých i mezinárodních kontextech.“

KoresponDance

FESTIVAL, Žďár nad Sázavou a Zelená Hora, od 13. do 16. července