Premiéra to byla sice deštivá, ale stejně na Pražském hradě vládla 27. června povznesená nálada. „Rekonstrukce Nejvyššího purkrabství trvala řadu let a přiznávám, že to bylo pro nás hodně dlouhé. I když se jeviště v Královské zahradě stalo úctyhodnou alternativou, purkrabství je prostě dokonalou divadelní kulisou pro Shakespeara,“ říká pro HN producent Evžen Lev Hart z Agentury Schok, která přehlídku pořádá od roku 1998.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se