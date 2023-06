Festivalové zahrady Smetanovy Litomyšle

FESTIVAL, Litomyšl, do 2. července

Doprovodná scéna známého festivalu vážné hudby, který právě vrcholí v Litomyšli, nabízí také neobvyklé zážitky, a navíc je balí – jak říkají její dramaturgové – do lenošivě rodinné nálady. Lehátka, velké polštáře a deky na trávníku a v kombinaci s divadlem, hudbou a tancem jsou poměrně lákavá směs, a co teprve když ji umocní ještě interpreti zvučných jmen: Jan Cina a smyčcový kvartet, Igor Orozovič a Laco Déczi… Litomyšlský festival, jak jej neznáte. V zahradách.

Josef Škvorecký: Zbabělci

DIVADLO, Klicperovo divadlo, klášterní zahrada, Broumov, 3. a 4. července

Zbabělci

Foto: Patrik Borecký

V pátek 30. června se rozhodne, zda Broumov zvítězí v soutěži Evropské hlavní město kultury 2028, a nutno přiznat, že jeho šance jsou nemalé. I kdyby však ve finále neuspěl, centrem kultury – stejně jako finálový soupeř České Budějovice – je. Broumovský benediktinský klášter se v posledních letech proměnil díky desítkám nadšenců doslova v baštu umění a vzdělávání, což dokazují třeba i letní divadelní představení. Letos královéhradecké Klicperovo divadlo přijede do Broumova už potřetí a v klášterní zahradě uvede Škvoreckého Zbabělce, následující dva večery je pak na programu inscenace Podoba věcí.

Štěpánka Balcarová: Emotions

HUDBA, vydává Edice Animal Music, 2023

Foto: Archiv Edice Animal Music

Radost, důvěra, strach, překvapení, smutek, odpor, hněv, očekávání. Osm základních lidských emocí popsal americký psycholog Robert Plutchik a ty se teď pokouší na svém nejnovějším albu vyjádřit trumpetistka Štěpánka Balcarová. Nahrála jej s česko-polským ansámblem, jehož členy jsou ještě Nikola Kolodziejczyk (klavír), Jaromír Honzák (kontrabas) a Grzegorz Maslowski (bicí). V této inspirativní sestavě vzniklo také její album Štěstí, jež v loňském roce vydal Radioservis a za nějž Štěpánka Balcarová získala hudební cenu Anděl.

Quentin Tarantino: Filmové spekulace

KNIHA, Nakl. Universum, 2023

Foto: Archiv Universum

Když začátek července, tak karlovarský festival a jeden film za druhým. Tak to u řady Čechů funguje, přičemž nehraje roli, zda se dopraví k hotelu Thermal v limuzíně, nebo s batohem na zádech. A co když se letos přece jen nedostává času? Zatím poslední knižní počin Quentina Tarantina může být zajímavou náhradou – je to totiž osobitě komentovaný přehled snímků ze 70. let, jež ovlivnily natolik jednoho chlapce, až natočil Kill Bill. Jak jinak, česká verze knihy bude pokřtěna 2. července na terase Thermalu.