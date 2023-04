Služka (Slúžka), Slovensko a Česko 2023

FILM režie: Mariana Čengel Solčanská, distribuce CinemArt, v kinech od 16. března

„Panstvo nemá před služebnictvem žádné tajemství. Víme, co jedí, co pijou, kdy chodí spát a s kým chodí spát. Ale oni o nás nevědí vůbec nic.“ Tak by se dalo shrnout hlavní téma výpravného snímku Mariany Čengel Solčanské. Scénář napsala s Hanou Lasicovou, která našla předobraz venkovské dívky, jež jde v roce 1918 do Prahy do služby, ve své pratetě Ance. A o této zajímavé ženě, jež vychovala její matku Magdu a tetu Emílii Vašáryovy, napsala i román.