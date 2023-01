Poprvé v historii lidstva se do vesmíru mají podívat lidé, kteří jsou hlavně umělci. „Jestli dosud stálo za to riskovat životy vědců či vojáků, tak proč ne teď umělců? Může to přinést něco úplně nového. Spojit lidi víc, než si myslíme. A to pro život tady na Zemi,“ říká producent a choreograf Yemi A.D., který může jako teprve druhý Čech letět do vesmíru.

Yemi má za sebou hektický konec roku. Poté co se dostal mezi osm umělců, kteří se možná už tento rok podívají do vesmíru v soukromé misi, již vymyslel a zaplatí japonský miliardář Júsaku Maezawa, jeho mobil explodoval. Pozorností, vzkazy na sociálních sítích, žádostmi o rozhovor. Český umělec, choreograf i byznysmen čelil náporu tři týdny a pak odjel na měsíc čerpat sílu do Asie. Přes obrazovku počítače je vidět, jak se pohodlně usazuje ve své provizorní digitální pracovně ve výklenku okna, jež vede do zelené zahrady. Za ním prší a dvě minuty chůze jsou prý moře a vzácné korálové útesy.

