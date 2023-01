Na konci odeznívající covidové pandemie si obyvatelé Mnichova a okolí vyzkoušeli žhavou novinku. Na pár kliknutí si mohli online vybrat z desítek tisíc druhů potravin včetně regionálních specialit se zavážkou až do domu, s akceptovatelnou rychlostí a bez toho, že by museli na doručovatele nesmyslně dlouho čekat doma. Rohlík.cz Tomáše Čupra se pod značkou knuspr.de vydal Němcům nabídnout službu, kterou Češi v té době už několik let dobře znali. Načasování bylo skvělé, po zkušenostech z covidových lockdownů byli Němci hladoví po nakupování jídla z pohodlí domova a Knuspr.de po bavorské metropoli plánoval rychlou expanzi do Frankfurtu, Hamburku a dalších velkoměst.

Po více než roce, po začátku války na Ukrajině a uprostřed energetické krize, je situace složitější. Stejně jako Mnichované už sice mohou na „Křupu“ nakupovat i Frankfurtští, start doručování v Hamburku původně naplánovaný na podzim 2022 se ale česká firma rozhodla odložila na neurčito. Plně automatizovaný sklad je přitom už ve městě připravený. Jak však řekl šéf Knuspr.de Erich Čomor deníku Die Welt, před drahým startem v nové lokalitě se chce společnost raději soustředit na stabilizaci již existujících provozů.