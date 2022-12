Do vesničky Všepadly se vjíždí po silnici, která vede kolem rozlehlého rybníka. Brodí se v něm početné hejno volavek. Jejich bílé peří v ponurém odpoledni na konci podzimu jasně svítí, slétly se jich sem asi dvě desítky. Lidí žije v nedaleké obci jen zhruba dvakrát tolik: mají tu 58 domů, ale pouze 45 stálých obyvatel. Každé čtvrté stavení ve Všepadlech, vsi ztracené v malebných kopcích Švihovské vrchoviny na Domažlicku, je opuštěné. A je to na nich znát. Zašlé záclony v temných oknech, oprýskaná omítka, zahrady zarostlé plevelem.

Všepadly: V zastupitelstvu od revoluce

Když jako jediný cestující mířící do Všepadel vystoupíte v pondělí po obědě z autobusu na návsi s kapličkou a plakátem zvoucím na revival skupiny Kabát, udeří vás do nosu odér, kterému někteří lidé z města posměšně říkají vůně domova. Vesnicí během chvíle několikrát profrčí traktor s valníkem vezoucím fůru hnoje. Na ulici ale jinak není ani živáčka. Kousek od návsi stojí přízemní domek, někdejší pastouška čili útulek pro obecní chudé. Visí na něm cedule s nápisem Obecní úřad. Uvnitř nikdo není, úřední hodiny, nebo spíše hodinu, tu mají jen jednu týdně, v pondělí od 19.00 do 20. 00. Na uvedeném telefonním čísle to v minulých týdnech přes opakované pokusy nikdo nezvedal, na e‑mailem zaslané žádosti o rozhovor nepřišla žádná reakce. Všepadly, jež se v minulosti dostaly do médií jen kvůli krádežím krav z pastvy za bílého dne či kvůli traktoru, který zapadl do bahna, nyní drží jeden aktuální český rekord. Mají nejstarší zastupitelstvo v zemi, jeho členům je v průměru 71,5 roku.