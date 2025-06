Člověk je jako pochodující hodinářství. Centrální biologické hodiny nám „tikají“ v mozku a každý den nám je seřizuje střídání světla a tmy. Každý orgán má navíc svou vlastní časomíru, jejíž chod diktuje například pohyb nebo konzumace potravy. Pokud se některé z lokálních hodinek v orgánu dostanou do konfliktu s centrální časomírou, roste riziko nejrůznějších onemocnění, od obezity až po rakovinu. Biologové Jeffrey Kelu a Simon Hughes z londýnské King’s College zkoumali dopady narušeného chodu biologických hodin ve svalech. Inspiroval je fakt, že dělníci pracující v třísměnném provozu trpí ve vyšším věku úbytkem a ochabnutím svalů označovaným jako sarkopenie.

Vědci využili jako modelového organismu dánia pruhovaného. Tyto akvarijní rybky lidově označované jako zebřičky měly narušený chod biologických hodin ve svalových buňkách. Výsledky studie zveřejněné ve vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences odhalily, že pro zdraví svalů ve stáří je klíčový noční klid. Ve svalech mladých rybek se narušení chodu biologických hodin nijak nápadně neprojevilo. S postupujícím stářím však byly dopady stále jasnější. Dánia trpěla sarkopenií. Rybky ztrácely svalovinu, méně se pohybovaly, a když už plavaly, nedosahovaly takové rychlosti jako stejně stará dánia s nenarušeným chodem biologických hodin.

Detailnější pohled do svalů ukázal, že během dne se v nich hromadí poškozené bílkoviny a v noci je buňky na povel biologických hodin likvidují. Pokud je biologická časomíra narušená, svaly se defektních proteinů nezbaví, molekulární odpad se v nich hromadí a poškozuje svalovou tkáň. Podobně jsou zřejmě postiženy i svaly lidí, kteří pracují v třísměnných provozech a při noční práci nedopřejí tkáním klid na očištění od poškozených bílkovin.

„Když pochopíme, jak narušení biologických hodin vyvolává sarkopenii, otevře nám to cestu k léčbě, jež pomůže lidem pracujícím v třísměnných provozech,“ plánuje Jeffrey Kelu.