Tisíce lidí přicházejí o řeč v důsledku úrazu, mozkové mrtvice nebo závažného onemocnění. V budoucnu by mohli komunikovat s okolím prostřednictvím hlasového syntezátoru ovládaného počítačem. Vyplývá to z výzkumu, jehož výsledky prezentoval tým Richarda Andersena z pasadenského Califonia Institute of Technology na vědecké konferenci pořádané americkou Society for Neuroscience v kalifornském San Diegu.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se