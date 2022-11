Lidová moudrost tvrdí, že proti věku není léku. To ale dnes odmítá řada odborníků z oboru gerontologie, kteří vidí ve stárnutí jen chorobný proces, jejž můžeme zpomalit, či dokonce zastavit. Vědci jako kdyby se vraceli do dob alchymistů hledajících bájný elixír mládí. Nadějných látek už našli řadu, žádnou ale zatím neproměnili v lék, který by ochránil seniory před chorobami stáří.

Nejnovější přírůstek na seznam potenciálních medikamentů proti stárnutí přidal tým vedený Alanem Saghatelianem ze Salk Institute v americké La Jolle. Ve studii publikované vědeckým časopisem Nature Chemical Biology vědci uvádějí zjištění, že při stárnutí mozku sehrávají významnou úlohu tukové molekuly označované jako 3-sulfogalaktosyldiacylglyceroly, zkráceně SGDG. Objeveny byly už v 70. letech minulého století, následujících padesát let ale o ně věda nejevila zájem.