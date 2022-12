Každý člověk stárne jiným tempem, biologický věk se nicméně může od času počítaného od data narození významně lišit. Skutečný biologický věk prozradí stav genů: čím jsme starší, tím je pomyslný orchestr našich zhruba dvaceti tisíc genů rozladěnější. Měřit jej je však velmi složité. Vědci z Michiganské univerzity v americkém Ann Harboru dospěli ve studii publikované lékařským časopisem The Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle k jednoduššímu měření biologického stáří. Je založený na faktu, že s postupujícím stářím klesá svalová síla.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se