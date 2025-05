V době, kdy tolik lidí usiluje o rychlé dosažení finanční nezávislosti s cílem přestat chodit do práce i o desítky let dříve, než kdy je obvyklé, působí vzor několika generací investorů Warren Buffett jako z jiného světa. Na odpočinek – a to ještě ne úplný – chce podle víkendového prohlášení odejít až jako pětadevadesátiletý. Na dům si přitom ušetřil už jako dvacetiletý student a záviděníhodné finanční nezávislosti dosáhl dlouho předtím, než na Měsíci přistál první člověk.

Od další dnes populární „filozofie“ označované jako longevity, jejímž cílem je co nejvíc si prodloužit život v dobré kondici, se přitom nyní čtyřiadevadesátiletý Buffett zásadně odlišuje jídelníčkem, v němž nechybí průmyslově zpracovaný „junk food“ zapíjený kolou, i celoživotním nezájmem o fyzické cvičení. Pokud by odpůrci sportu potřebovali patrona, byl by Buffett vhodnější než Winston Churchill, kterému se slova „naprosto žádný sport“ jako recept na dlouhověkost neprávem (ale o to častěji) připisují.

Proti dnes převládajícímu proudu jde Buffett i v zásadní politicko-ekonomické otázce, jak zdaňovat vysoké výdělky. A to rodinné tradici zčásti navzdory.

