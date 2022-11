Medvěd (The Bear, USA 2022)

od 5. 10. na Disney+

Noční velkoměsto neklidně lomozí, mladý muž se plíží tmou ke kleci. A z ní vylézá medvěd. „Byl to jen sen?“ ptá se divák při sledování první scény seriálu Medvěd.

Ale na otázky není čas. Už zvoní budík a protagonista tohoto strhujícího gastrodramatu vyráží do nové práce. Sendvičové bistro v Chicagu není podnik, kde by byl zvyklý pracovat. Jenže je to rodinný podnik. Carmen Berzatto pracoval v luxusní restauraci v New Yorku, jenže úmrtí v rodině ho přivedlo zpět do rodného města, kde panují trochu jiná pravidla. Bratr, který spáchal sebevraždu, mu odkázal bistro plné potíží.