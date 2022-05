Před čtyřmi desítkami let přinesl Paul Volcker, šéf Fedu, recept na krocení inflace. Nebál se vyšponovat úroky do závratných výšek, a co víc, navzdory ranám, které drahé peníze způsobovaly ekonomice, je tam i dlouho držel. Byla to drsná medicína, inflace ale přestala další generace strašit.