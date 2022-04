Kde se Rusko zastaví? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má jasno. „Jakmile tahle bestie začne žrát, chce víc, víc a víc,“ varoval Západ už před měsícem v rozhovoru pro americkou televizi ABC News. „Teď jsme to my, na vás přijde řada hned po nás.“ Co v Moskvě plánují, s jistotou vědět nemůžeme – ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi do hlavy nevidíme. Zelenskyj tvrdí, že Putin má jasně vypracovaný plán útoku na některou ze zemí Severoatlantické aliance a chce ho provést, jakmile k tomu bude mít příležitost. Zatím se zdá, že ukrajinský prezident přehání, je tu ale jiná, širší otázka: máme se bát víc než v době studené války, kdy Západ soupeřil se Sovětským svazem a blokem jím ovládaných národů, tedy i Čechů? Je současná hluboká krize vztahů mezi Ruskem a Západem, kam dnes, naštěstí, patříme i my, nebezpečnější, než byla studená válka?

Přední americká historička Mary Sarotteová, odbornice na období po konci studené války, si myslí, že ano. „Slýcháme, že pokud by mezi Západem a Ruskem došlo k nové studené válce, bylo by to tragické. Jenže výrazem toho, v jak temných časech nyní žijeme, je fakt, že tato představa je mylná. Vznik nové studené války by ve skutečnosti byl ještě snesitelným vyústěním situace,“ napsala Sarotteová v nedávno vydané knize Před pádem a po něm: Světová politika a konec studené války. S tímto tvrzením přitom přišla ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, tedy dříve, než Putin prokázal, že je schopen o agresi nejen mluvit, ale také ji provést.

HN proto oslovily špičkové odborníky na dějiny studené války s otázkou, jestli nám opravdu nyní hrozí větší nebezpečí než v době studené války, kdy dvě supervelmoci, Spojené státy a Sovětský svaz, soupeřily o dominanci nad světem. A zeptaly se jich také, jestli je namístě teze, že pokud by naše budoucí vztahy s Ruskem měly podobu nějakého permanentního napětí, které ale nepřeroste v přímý válečný střet, byl by to ještě přijatelný výsledek.

